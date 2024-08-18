Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sağ taraftan Efecan Karaca’nın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Yusuf Özdemir’in kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu çeldi.
17. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Piatek’n kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
26. dakikada hızlı kullanılan taç atışında sağ taraftan ceza sahasına giren Augusto’nun içeri çevirdiği topta arka direkte Cordova’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
45+1. dakikada savunmanın arasından atılan pasta ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Hadergjonaj, soluna çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmada Opoku’nun elini çarptı. Pozisyonun devamında mücadeleni hakemi Arda Kardeşler direkt penaltı noktasını gösterdi.
45+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Balkovec’in meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Candaş Elbil
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lucas Lima, Serdar Gürler, Keny, Pelkas, Hamza Güreler, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Nuno Lima (Furkan Bayır dk. 43), Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova
Yedekler: Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İsmail Zehir, Makouta, Ümit Akdağ, Veysel Karani Ünal
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Piatek (dk. 17) (Başakşehir), Cordova (dk. 26), Balkovec (dk. 45+3 pen.) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Onur Ergün, Piatek (Başakşehir), Balkovec (Alanyaspor)