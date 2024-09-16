Trendyol Süper Lig’de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig’de 7-17. haftaların programları açıklandı. Süper Lig’in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da, 11. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00’da, 15. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da, 16. haftadaki Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00’da oynanacak.
Süper Lig’in 11 haftalık programı şu şekilde:
7. hafta
27 Eylül Cuma
20.00 Sivasspor - Başakşehir
28 Eylül Cumartesi
16.00 Samsunspor - Göztepe
19.00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa
29 Eylül Pazar
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK
16.00 Trabzonspor - Konyaspor
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
30 Eylül Pazartesi
20.00 Kayserispor - Beşiktaş
BAY: Hatayspor
8. hafta
4 Ekim Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK
16.00 Göztepe - Sivasspor
19.00 Başakşehir - Kayserispor
19.00 Hatayspor - Trabzonspor
6 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - Eyüpspor
16.00 Adana Demirspor - Samsunspor
19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - Alanyaspor
BAY: Fenerbahçe
9. hafta
19 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Gaziantep FK
16.00 Trabzonspor - Başakşehir
19.00 Eyüpspor - Göztepe
19.00 Antalyaspor - Galatasaray
20 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Hatayspor
16.00 Beşiktaş - Konyaspor
19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Fenerbahçe
21 Ekim Pazartesi
20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor
BAY: Adana Demirspor
10. hafta
25 Ekim Cuma
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor
26 Ekim Cumartesi
13.30 Hatayspor - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor
27 Ekim Pazar
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK
28 Ekim Pazartesi
17.00 Başakşehir - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Beşiktaş
BAY: Çaykur Rizespor
11. hafta
1 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK - Göztepe
2 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
3 Kasım Pazar
13.30 Konyaspor - Başakşehir
16.00 Eyüpspor - Hatayspor
16.00 Bodrum FK - Alanyaspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
BAY: Galatasaray
12. hafta
8 Kasım Cuma
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor
9 Kasım Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Bodrum FK
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
10 Kasım Pazar
13.30 Göztepe - Konyaspor
16.00 Galatasaray - Samsunspor
19.00 Başakşehir - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor
BAY: Alanyaspor
13. hafta
23 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
16.00 Kayserispor - Fenerbahçe
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir
19.00 Bodrum FK - Galatasaray
24 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 Konyaspor - Hatayspor
16.00 Samsunspor - Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Göztepe
25 Kasım Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
BAY: Antalyaspor
14. hafta
29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor - Bodrum FK
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor
19.00 Başakşehir - Göztepe
19.00 Alanyaspor - Trabzonspor
1 Aralık Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Eyüpspor
2 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor - Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK
BAY: Kasımpaşa
15. hafta
6 Aralık Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
7 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
8 Aralık Pazar
13.30 Eyüpspor - Samsunspor
16.00 Kayserispor - Alanyaspor
16.00 Sivasspor - Galatasaray
19.00 Başakşehir - Hatayspor
9 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
BAY: Bodrum FK
16. hafta
13 Aralık Cuma
20.00 Bodrum FK - Sivasspor
20.00 Kasımpaşa - Eyüpspor
14 Aralık Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
19.00 Alanyaspor - Gaziantep FK
15 Aralık Pazar
13.30 Hatayspor - Göztepe
16.00 Antalyaspor - Kayserispor
19.00 Fenerbahçe - Başakşehir
16 Aralık Pazartesi
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
21.00 Galatasaray - Trabzonspor
BAY: Samsunspor
17. hafta
20 Aralık Cuma
20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe
21 Aralık Cumartesi
16.00 Sivasspor - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Alanyaspor
22 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
16.00 Kayserispor - Galatasaray
19.00 Trabzonspor - Bodrum FK
23 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor - Adana Demirspor
20.00 Başakşehir - Kasımpaşa
BAY: Konyaspor