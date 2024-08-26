Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen “Yarının Köyleri” projesi, yaz aylarında Adana-Kürkçüler ve İzmir-Ulamış köylerinde kapsamlı eğitimlerle kadınların, çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağladı. 300’ü aşkın katılımcı; tasarımdan markalaşmaya, ürün geliştirme atölyelerinden robotik ve kodlamaya kadar pek çok alanda sunulan eğitimlerle yeni geçim kaynaklarına kapı açabilecek dijital beceriler edinme olanağı buldu.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen "Yarının Köyleri" projesi, yaz dönemi boyunca eğitim faaliyetleriyle kırsal kalkınmayı desteklemeye devam etti. Adana’nın Kürkçüler ve İzmir’in Ulamış köylerinde bulunan Yarının Köyleri Dijital Merkezlerinde düzenlenen eğitimlerde 300’ü aşkın katılımcı, geleceğin gereksinimlerine uygun beceriler edinme fırsatı buldu.

Dijital merkezlerle fırsat eşitliği seferberliği

Yapılan açıklamaya göre; Trendyol, dijital uçurumun kapatılmasını sürdürülebilirlik vizyonunun temel bir parçası olarak görüyor ve UNDP ile iş birliği yaparak Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerinden birini yürütüyor. Adana-Kürkçüler’deki Merkez, Sarıçam Belediyesi’nin, İzmir-Ulamış’taki Merkez ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel ortaklığında kuruldu. Dijital Merkezlerde; köylerdeki üreticiler, akıllı tarım uygulamaları, katma değerli ürün geliştirme ve e-ticaret konusunda bilgi ve deneyim kazanırken çocuklar ve gençler de teknoloji alanında önemli beceriler ediniyor.

Yaz aylarında devam eden eğitimlerde üretici kadınlara yönelik ürün geliştirme atölyeleri, fotoğrafçılık, tasarım ve markalaşma eğitimleri gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençler için düzenlenen 3 boyutlu yazıcı kullanımı, robotik ve kodlama eğitimleri de dijital araçların sunduğu imkânları Yarının Köyleri’ne taşıdı.

Anadolu’nun yöresel ürünleri markalaşacak

Yarının Köyleri projesi, teknolojinin gücüyle köylerde yerel üretimi güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı, sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü oluşturmayı ve kültürel değerleri koruyarak kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje kapsamında açılan dijital merkezlerde, Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor ve böylelikle bu ürünlerin doğrudan tüketici ile buluşmasına fırsat oluşturuluyor.

Türkiye’den küresel pazarlara açılacaklar

Seçilen her köyde, yerel paydaşların iş birliğiyle, ulusal ve küresel pazarlarda yüksek satış potansiyeline sahip, bölgeye özgü ürünlerden bir liste oluşturuluyor. Dijital sistemlerin kullanıldığı “akıllı tarım” uygulamaları teşvik edilerek hem maliyetlerden tasarruf hem de doğal kaynakların akılcı kullanımı sağlanıyor. Pazara erişimlerini desteklemek üzere yöre halkına, kooperatiflere ve üretici birliklerine uygulamalı ürün geliştirme, çeşitlendirme, sertifikasyon, markalaşma, paketleme ve e-ticaret konularında eğitimler veriliyor. Trendyol, merkezden çıkan ürünleri sadece Türkiye’ye değil, Azerbaycan’dan Almanya’ya, Dubai’den Çek Cumhuriyeti’ne faaliyet gösterdiği tüm pazarlara da ulaştırmayı hedefliyor.

2028 yılı sonuna kadar Yarının Köyleri projesi kapsamında toplam 10 köyde Dijital Merkezler kurulacak. Adana ve İzmir’den sonra Sakarya, Diyarbakır ve 2023 depreminden sonra projeye eklenen Hatay’da belirlenen köylerde merkezler açılması için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında toplamda 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması planlanıyor.