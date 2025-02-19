ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i hedef aldı Trump, "Mütevazı başarıya sahip bir komedyen olan Vladimir Zelenskiy, ABD'yi kazanılamayacak ve hiç başlamaması gereken bir savaşa 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" dedi.

ABD ve kendisi olmadan Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıramayacağını belirten Trump, "ABD, Avrupa'dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı. Avrupa'nın parası garanti altındayken, ABD hiçbir şey geri alamayacak" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya yaptığı yardımları nedeniyle ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı da hedef alan Trump, "Uykucu Joe Biden, bu savaşın Avrupa için çok daha önemli olduğunu gündeme getirerek denge talep etmedi? Sonuçta, aramızda büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik Zelenskiy, gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçime gitmeyi reddediyor, Ukrayna anketlerinde desteği çok düşük ve tek becerisi Biden'ı 'parmağında oynatmak' oldu" diye konuştu.

Zelenskiy'i seçime gitmediği için bir diktatör olarak nitelendiren Trump, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak. Bu arada biz, Rusya ile savaşı sonlandırmak için başarılı şekilde müzakereler yürütüyoruz. Herkesin kabul ettiği gibi bunu sadece Trump ve Trump yönetimi başarabilir. Biden, hiç denemedi, Avrupa barışı getiremedi, Zelenskiy ise muhtemelen 'yağlı kazanın' devam etmesini istiyor. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü. Ve bu böyle sürüp gidiyor" dedi.