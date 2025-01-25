ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçün önüne geçmek için ülkede bulunan kaçak göçmenleri geri gönderme sözü vermesine istinaden Beyaz Saray, Cuma günü yayınladığı bir sosyal medya gönderisinde "Sınır dışı etme uçuşları başladı" mesajını paylaştı.

Bellerinden zincirlenmiş ve arkası dönük kişilerin fotoğrafının olduğu paylaşımda, "Tıpkı söz verdiği gibi Başkan Trump dünyaya güçlü bir mesaj gönderiyor: ABD'ye yasa dışı yollardan girenler ciddi sonuçlarla karşılaşacak," açıklamasına yer verildi.

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Trump, Beyaz Saray'a döner dönmez yasa dışı göçe karşı orduya "geri gönderme" yetkisi tanıyan bir kararname imzaladı.

Trump, Ocak 2025'te yaptığı bir konuşmada, "Yemin törenimden hemen sonra, Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonunu başlatacağız," demişti.

ABD Başkanı Trump, güney sınırındaki "istila" olarak adlandırdığı durumla mücadele etmek için daha geniş bir çabanın parçası olarak devlet kurumlarına belgesiz göçmenleri "derhal geri püskürtmek, ülkelerine geri göndermek ve çıkarmak" için hazırlanmalarını söylemişti.

Trump'ın emri, ABD'li yetkililerin sınıra ek aktif görev birliklerinin konuşlandırılacağını duyurması ve hızlı sınır dışı edilmelere olanak tanıyan süreçlerin genişletilmesiyle birlikte geldi.

Trump ayrıca tüm mülteci seyahat ve işlemlerini iptal ederek binlerce mültecinin ABD'ye gelmeyi beklerken sınırda kalmasına neden oldu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın bu eylemlerle dünyanın dört bir yanındaki insanlara "çok güçlü bir mesaj gönderdiğini" ifade etmişti.

İmzalanan kararnamenin ardından gazetecilere konuşan sözcü Leavitt, sınır güvenliğinin Donald Trump için "bir numaralı öncelik" olduğunu belirtmişti.

Trump yönetimi, yaklaşık 1 milyon kişinin ABD'ye yasal olarak girmesine ve çalışmasına olanak tanıyan CBP One adlı sınır uygulamasını kaldırdı.

Trump'ın yemin etmesinden kısa bir süre sonra ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi (CBP) tarafından yayınlanan bir duyuruya göre, göçmenlerin sekiz güney sınır noktasında randevu almalarını sağlayan uygulama artık kullanılamıyor ve mevcut randevular iptal edildi.

CBP uygulaması, çevrim içi bir kura sistemi aracılığıyla günde yaklaşık 1.450 randevu planlıyordu. Uygulama en çok Küba, Venezuela, Haiti ve Meksika vatandaşları arasında popülerdi.

CBP'nin resmi verilerine göre, 2024 mali yılında (Ekim 2023 - Eylül 2024) sınırda yakalanan 2,9 milyon kişi ya sınır dışı edildi ya da gözaltına alınarak göçmen merkezlerine konuldu.

Ayrıca Ekim 2022 ile Aralık 2024 aralığında toplamda 54.857 Türk vatandaşı, ABD sınırını geçmeye çalışırken ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (ICE) tarafından yakalandı.

Bunlardan 3.090 kişi Ekim 2024 ile Aralık 2024 arasında ICE tarafından yakalanırken, 2024 mali yılında toplamda 13.311 Türk vatandaşı sınırda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Türk vatandaşları, içeride kalanların "cezaevi" olarak tanımladığı göçmen merkezlerinde kalıyor.