Bu kart, yatırımcılara yeşil kart ayrıcalıkları sağlayacak ve ABD vatandaşlığına geçiş sürecini hızlandıracak. Yeni sistemin ABD ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Trump, "Zenginler bu kartı alarak ülkemize gelecek, çok para harcayacak, çok vergi ödeyecek ve istihdam yaratacak. Bunun son derece başarılı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın ayrıntılarının önümüzdeki iki hafta içinde açıklanacağını aktaran Trump, "Eğer 1 milyon kart satarsak 5 trilyon dolar, 10 milyon kart satarsak 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu. Göreceğiz" diyerek planın potansiyel getirisine dikkat çekti.

EB-5 vizesi sona eriyor

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise, mevcut EB-5 yatırımcı vizesi programının sona ereceğini duyurdu. Lutnick, bu programı 'saçmalık' olarak nitelendirerek, düşük ücretle yeşil kart almanın önünü açtığını savundu.

'Altın kart' tüm ülkelerden yatırımcılara açık olacak mı?

Trump, altın kartın tüm ülkelerden yatırımcılara açık olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Duruma bağlı olarak değişecek. Kimlerin uygun olacağı konusunda titiz bir inceleme yapacağız" yanıtını verdi.

Bir Rus oligarkın altın kart alıp alamayacağı sorulduğunda ise, "Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, çok iyi insanlar" ifadelerini kullandı.

Yeşil kart, sahibine ABD'de süresiz oturma ve çalışma hakkı tanırken, EB-5 programı da belirli bir yatırım ve istihdam şartlarını yerine getiren yatırımcılara yeşil kart alma imkânı sunuyordu. Ancak Trump yönetimi, bu sistemin yerini altın kart programıyla değiştirmeyi planlıyor.