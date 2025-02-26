Gram altın piyasada 3.465 TL seviyelerinden alıcı bulurken, satış fiyatı 3.506 TL olarak güncellendi.
22 ayar altın ise 3.167 TL seviyesinden alınırken, satış fiyatı 3.336 TL olarak belirlendi.
14 ayar altın yatırımcılar için 1.890 TL seviyesinden alınıyor, satış fiyatı ise 2.772 TL seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 5.676 TL, satış fiyatı ise 5.721 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın ise 5.607 TL seviyesinden alınıyor.
Yarım altın 11.353 TL, tam altın ise 22.636 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ