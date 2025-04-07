Dünyada bir lider düşünün, aldığı her karar, attığı her adım tüm dengeleri değiştiriyor. İşte bu liderin adı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, 2. kez ülkesinin başkanı seçilmeden gerek Avrupa‘dan Balkanlara, Çin’den Ukrayna’ya, Panama Kanalından Gronland’a kadar dünyayı etkileyecek çıkışlarda bulundu. Dünyayı tedirgin eden radikal vaatlere rağmen, seçimleri kazanmasını bildi.

Seçimler bittikten sonra, hızlı bir şekilde verdiği sözleri yerine getirmek için girişimlerde bulundu. Şimdi tek tek bunları hatırlatmaya gerek yok. Ben bugün Trump’ın ülkemizi olumlu ve olumsuz anlamda etkileyeceği şeyleri konuşmak istiyorum.

Son açıkladığı Gümrük Vergisi kararları, dünya genelinde deprem etkisine neden oldu. Aralarında Türkiye’nin de olduğu on’larca ülkeye ciddi anlamda gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu elbette ki ülkemizi de etkileyecek. Ancak şunu ifade edelim, ABD’nin en az gümrük vergisi istediği ülkelerden biri Türkiye olacak.

Yeni karara göre, Çin’den yapılan ithalat ürünlerine %34, Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat ürünlerine %20 gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye için belirlenen rakam ise %10 olacak. Yine Vietnam’a uygulanacak oran %44, Kamboçya’ya uygulanacak oran ise %49 olacak.

Türkiye’nin ihracatta en önemli rakiplerine %20-49 arasında uygulanacak Gümrük vergileri, ülkemizde bazı sektörleri ayağa kaldıracak. Bunun en başında ise mobilya sektörü geliyor.

ABD geçtiğimiz yıl, 26.5 milyar dolarlık mobilya ithalatı gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük mobilya alıcısı olan ülke, mobilya ürünlerinin %90’ından fazlasını Çin, Vietnam, Polonya ve İtalya’dan alıyordu.

Şimdi artık mobilya ithalatı o kadarda kolay olmayacak. ABD’li mobilya satıcıları, uygulanacak gümrük vergileri nedeniyle daha az vergi uygulanacak ülkeleri seçmek zorunda kalacak.

En büyük alternatif ülkelerin başında ise Türkiye gelecek. Özellikle Türkiye’nin mobilya üstleri İnegöl ve Kayseri en şanslı mobilya bölgeleri olacak.

ABD’nin 26.5 milyar dolarlık mobilya ithalatından sadece 1 milyar doları bile İnegöl’e gelse, İnegöl uçar.

Bu şansın bence çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bugünlerde ABD ile sıkı temaslar kurulmalı.

Belki de bundan sonra mobilya sektörünün en büyük ihracatçı ülkesi ABD olabilir. Peki bunun için neler yapılmalı?

- Mobilya firmaları dış ticaret personellerini ABD’de daha aktif kullanmalı

- ABD’de düzenlenen High Point Fuarına daha fazla katılım sağlanmalı.

- ABD’de İstanbul mobilya fuarına alternatif bir mobilya fuarı organizasyonu düzenlenmesi için çalışma yapılmalı.

- İTSO, İMOS, MÜSİAD, İGİAD gibi STK’lar ile İnegöl Belediyesi, ABD’de ikili iş görüşmeleri yapılabilecek organizasyonlar tertip etmeli. (Devlet destekli)

-Yine MOSDER, MOFSED gibi güçlü Mobilya Dernekleri ABD’de de mobilya masası kurmalı.

-İnegöl mobilya firmaları ABD’de reklam faaliyetlerine hız vermeli. (Ulusal TV ve sosyal medyalar aracılığı ile)

-İnegöl’de sivil toplum kuruluşları ABD’de ki mobilya alıcılarının tamamına ulaşabilecek bir çalışma yapmalı ve bu bilgileri İnegöl mobilyacılarıyla paylaşmalı.

Bu ve buna benzer çalışmalarla İnegöl mobilyasının büyük bir yükselişe geçeceğine inanıyorum. Bu bir Trump fırsatıdır. Trump ABD’nin başında ne kadar kalabilir bilmem ama hazır başındayken bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizden söylemesi…