Seçim çalışmalarına başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Medya Danışmanı Melih Göğebakan, Amerika'nın geleceği için aldıkları kararlı adımları açıkladı.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD Başkanlık seçimleri için çalışmalara başlayan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Medya Danışmanı Melih Göğebakan, yazılı bir açıklama yaptı.

Amerika'nın geleceği ve vatandaşların refahı için atılacak adımlar hakkında bilgilendirme yapan Göğebakan, bu amaçla Türk Amerikan toplumuna seslendi.

Türk Amerikan toplumundan destek beklediklerini kaydeden Göğebakan'ın açıklamasında, "Bugün, Amerika'nın birleşik geleceği ve vatandaşların refahı için atılacak kararlı adımlar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Amerika’da yaşayan Türk toplumunu bilgilendirmek için adımlarımızı kararlılığını vurgulamak isterim. Bizler, Amerikan’da Türk toplumuna, çıkarlarına hizmet etmek ve daha güçlü bir yarına taşımak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Amerika’nın daha güvenli, daha refah ve daha adil bir Amerika olarak şekillendirmek için elimizden geleni elbirliği ile yapmaya çaba gösteriyoruz. Sn. Trump, başkan olduğunda gerçekleştirdiğimiz ekonomik reformlar ve güvenlik politikaları, Amerika’da yaşayan Türk bireyine olumlu etki etmeye devam edecek; Türk toplumuna iş alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle, Amerika'nın dört bir yanında olumlu değişimler yaşanacaktır" ifadeleri yer aldı.