Geçtiğimiz hafta kayyım atanarak görevden alınan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir'e destek için şube başkanları ortak deklarasyon yayımladı.BURSA (İGFA) - Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi: "TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in TSYD'den uzaklaştırılmasına ve derneğe Kayyum atanmasına sebep olan İçişleri Bakanlığı denetçilerinin hazırladığı raporu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Raporda Anadolu'dan Genel Kurula gelen üyelerin yol ve konaklama harcamalarının bir kesimin menfaatine yönelik sarf edildiği ve bu paranın Genel Başkan Oğuz Tongsir'den tahsil edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Oğuz Tongsir, İstanbul'a gidecek üyelerin isimleri belirlenirken bize asla müdahil olmamıştır, zaten genel başkan da olsa seçim süreçlerinde biz şube başkanlarına müdahale etmesi söz konusu bile değildir. Herkes şunu bilsin ki gazeteci asla oyunu satmaz. Biz Şube Başkanları bu listeleri oluştururken yönetim kurulumuzla ve üyelerimizle görüşerek ortak hazırlarız.

Anadolu'daki meslektaşların demokrasi yarışına ortak olabilmesi için konaklama ve yol masrafları her zaman TSYD tarafından karşılanır. Bu yeni bir uygulama değildir, derneğin kurulduğu 1963 yılından bu yana böyle devam etmektedir.

Türkiye Spor Yazarları Derneği adının önüne Türkiye ibaresini Bakanlar Kurulu kararıyla almış bir sivil toplum kuruluşudur. Bünyesindeki 2017 gazeteciyle de en etkin, en faal derneklerden biridir. Böyle bir kuruma bazı asılsız suçlamalar sonucu Kayyum atanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu demokratik bir uygulama değildir. TSYD'nin yönetimleri seçimle gelir, seçimle gider. Derneğimizin zirveye yerleşmesinde büyük payı olan, sabahtan akşama kadar çalışan, hepimizin iyi ve kötü gününde yanında duran Genel Başkanımız OĞUZ TONGSİR'in bir an önce koltuğuna dönmesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Murat TARHAN Ankara Şube Başkanı, Ergin KARATAŞ İzmir Şube Başkanı, Engin KANBER Adana Şube Başkanı, M.Ali EKMEKÇİ Bursa Şube Başkanı, Selçuk KILIÇ Trabzon Şube Başkanı, Murat DÖNMEZ Konya Şube Başkanı, Oktay ENSARİ Kayseri Şube Başkanı, Şifa ÇİÇEK Antalya Şube Başkanı, Ali YAVUZ Sivas Şube Başkanı, Murat SANDIKÇI Samsun Şube Başkanı ve Sadi SEDA Eskişehir Şube Başkanı."