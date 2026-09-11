Yangın, Özlüce 29 Ekim Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, halı saha malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan alanın kuru otlarla kaplı olması ve alevlerin çevreye sıçrama riski, mahallede korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.