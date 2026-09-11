Olay, saat 11.00 sularında Uzunyalı Sahili açıklarında yaşandı. Alınan bilgilere göre Necati Şen, teknesiyle kıyıdan ortalama 70 metre kadar açılarak bir müddet balık avladı. Ardından teknesinden denize girdiği tahmin edilen Şen, bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz kaldı.

Ortalama 30 dakika boyunca deniz üzerinde hareketsiz duran Şen’i gören vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kurtarma çalışmalarına polis dalgıç ekipleri de iştirak ederken, sudan çıkarılan Şen sahile çıkartıldı. Bu esnada olay yerinde bulunan bir doktorun da ilk müdahaleye destek sağladığı ve Şen’e kalp masajı uyguladığı öğrenildi. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen Şen’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde güvenlik güçlerinin tahkikatı devam ederken, Necati Şen’in kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemelerin sonrasında netleşeceği ifade edildi.