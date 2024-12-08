18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, binlerce ziyaretçiyi ağırlarken düzenlenen panellerde de turizm, farklı konularıyla ele alındı. Fuar’da, Create in İzmir projesi kapsamında düzenlenen Turizmde Dijitalleşme Hackathonu’nda da teknolojiyi turizme entegre edecek sürdürülebilir projeler ortaya çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB tarafından düzenlenen 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir’de dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini, uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirdi.

Fuar kapsamında düzenlenen panellerde de turizmin farklı konuları ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü Destinasyon Koordinatörü Sinem Soygül moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Destinasyonlar ve İzmir” başlıklı oturumda, Green Destinations Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktörü Iyad Kayali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan M. Kuralı ve Urla Bağ Yolu Üyesi, Urlice Şarapçılık Sahibi Bilge Öğünlü konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin turizmini geliştirmek için yürüttüğü çalışmalar, sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla oluşturulan Urla Bağ Yolu’nun, En İyi 100 Sürdürülebilir Destinasyon Hikâyesi listesine seçilmesi süreci de anlatıldı. İzmir’in bir sonraki hedefi ise Foça, Urla ve Selçuk ilçelerinin sürdürülebilir turizm sertifikası almasını sağlamak olduğu dile getirildi. Green Destinations Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Iyad Kayali, bu listeye seçim sürecinde değerlendirme süreçleri ve kriterlerini örneklerle anlattı.

Dünyadaki destinasyonların iyi uygulamalarını sergilemek ve ülkelere ilham vermek için düzenlenen yarışmada, ilk 100 hikaye arasına girmeyi başaran İzmir’in bir sonraki hedefinin Foça, Urla ve Selçuk ilçelerinin sürdürülebilir turizm sertifikası almasını sağlamak olduğu dile getirildi.

İzmir’in turizmde geleceği ele alındı İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca moderatörlüğündeki “Otelcilikte yeni perspektifler: İzmir otelleri nasıl fark yaratır?” başlıklı oturumda, Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge ve Marriot Otel Genel Müdürü Sercan Korkusuz konuşmacıydı. Doğru strateji ve tanıtımın önemine dikkat çeken konuşmacılar, dijital pazarlama ve yapay zeka gibi modern araçlarla İzmir'in tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, mevcut otellerin yenilenmesi ve otel sayısının arttırılması, yeni yatırımların teşvik edilmesi ile sürdürülebilir turizmle şehirdeki ekonomik katma değerin artırılması gerektiği de anlatıldı.

İzmir’in, nitelikli turist hedefiyle gelecekte daha fazla pay alabilmesi için altı önemli stratejik adımın öne çıktığı belirtildi. Bunların da tanıtım ve pazarlama için bilinirliğin artırılması, turizm sektöründeki tüm paydaşların bir araya gelerek etkili bir koordinasyon kurulunu oluşturması, yurtdışından direkt uçuş seferlerinin sayısının artırılması, İzmir’in hedef destinasyon olarak konumlandırılarak doğru iletişim stratejileriyle tanıtılması, hem pazarlama hem de turizmde verimlilik için yapay zeka ve teknolojinin kullanılması, kentteki turistik ürün çeşitliliğinin artırılması olduğu kaydedildi. Bu stratejilerin hayata geçirilmesiyle İzmir’in, turizmde daha güçlü bir konum elde edebileceği vurgulandı.

Bir diğer panelde de Jeotermal Yatırımları Derneği Başkanı Ömer Tosun ve Turizm Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çolakoğlu’nun katılımıyla “Turizmin çeşitlendirilmesi ve termal turizm” konusu ele alındı.

“Turizmde Dijitalleşme Hackathonu” Fuar’da ayrıca, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen Create in İzmir projesi kapsamında, İzmir Ticaret Odası ve YABİSAK’ın katkılarıyla “Turizmde Dijitalleşme Hackathonu” da gerçekleştirildi. Geleceğin turizm anlayışını yeniden tanımlamak, teknolojiyi turizme entegre etmek ve sürdürülebilir projeler geliştirmek için düzenlenen Hackathonda katılımcılar, turizm sektöründe yenilikçi çözümler üretmek için bir araya geldi. 6 takım, 24 kişinin katılımıyla iki gün süren yoğun çalışmalar sonunda, katılımcılar sektör profesyonelleri ve akademisyenlerin mentorluk desteği ile projelerini geliştirerek jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Murat Aşkar, Dr. Ferzan Yalkut ve Dr. Gözde Çeviker’den oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, farklı uygulamalarla turizmde dijitalleşmeyi ön plana çıkaran tasarımlar ortaya koyan Pathfinders takımı birinci, TuristCo takımı ikinci, AllinTech takımı da üçüncü oldu.