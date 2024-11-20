TÜGİK Kulu Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜGİK KULU) yönetim kurulu, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahman Sertdemir’i makamında ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Kulu ilçesinin kalkınması ve iş dünyası ile belediye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunan dernek ziyarette, ilçenin ekonomik potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve girişimcilerin desteklenmesi gibi konular ele alındı.

Belediye Başkanı Sertdemir, derneğin kuruluşunu tebrik ederek, Kulu'nun gelişimi için sivil toplum kuruluşlarının katkılarına büyük önem verdiğini belirtti. Derneğin gerçekleştireceği çalışmalara belediye olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Dernek başkanı Korkmaz, Kulu'nun potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek için belediye başkanı ve diğer kurumlarla iş birliği yapmanın önemine vurgu yaparak Kulu'da girişimciliği teşvik etmek, yatırımcıları bölgeye çekmek ve istihdamı artırmak için çalışmalar yapacaklarını söyledi.