Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları bazında en büyük artış yüzde 127,72 ile üniversite eğitim ücretlerinde yaşandı. Bu yükselişi, yüzde 30,21 ile diğer konaklama hizmetleri, yüzde 26,90 ile otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, ve yüzde 22,81 ile sosyal hizmetler takip etti.

Ayrıca, eylül ayında fiyatı önemli ölçüde artan diğer ürünler arasında yüzde 11,08 ile sigaralar, yüzde 9,52 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 8,31 ile kahve, yüzde 7,75 ile şeker, ve yüzde 7,73 ile taze süt bulunmaktadır.

Ancak, bu artışların yanı sıra geçen ayın dikkat çeken bir başka tarafı da, yüzde 4,31'lik bir düşüşle patates ve bazı yumru bitkilerde yaşanan fiyat düşüşüdür. Ayrıca, yüzde 3,98 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ve yüzde 1,30 ile kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı da fiyatlarının azaldığı diğer kategorilerdir.

Fiyat artışlarının en düşük olduğu ürünler ise yüzde 0,19 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 0,57 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,75 ile margarin, yüzde 0,82 ile çocuk giyim, yüzde 1,67 ile erkek giyim, yüzde 1,69 ile pirinç ve yüzde 1,71 ile tereyağıdır.