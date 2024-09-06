Son dönemde doğru tahminleriyle dikkat çeken ve iktidara yakınlığıyla bilinen BETİMAR Anket Şirketi, yeni bir anket çalışmasıyla siyasi atmosferi ölçtü. Şirket, 26 ilde 1500 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anketin ilk aşamasında katılımcılara siyasi görüşleri soruldu. Elde edilen sonuçlar şu şekilde:

Muhafazakar : %12.5

: %12.5 Müslüman/İslamcı : %21.3

: %21.3 Atatürkçü/Laik : %24.8

: %24.8 Türk Milliyetçisi : %21.1

: %21.1 Kürt Milliyetçisi : %1.9

: %1.9 Demokrat/Sosyal Demokrat : %7.5

: %7.5 Diğer : %6.1

: %6.1 Yanıt Vermeyenler: %4.9

Milletvekili Genel Seçimindeki Tahminler

Katılımcılara “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan önce elde edilen sonuçlar ise şu şekildeydi:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) : %31.1

: %31.1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) : %26.3

: %26.3 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) : %8.7

: %8.7 Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) : %7.6

: %7.6 Yeniden Refah Partisi : %5.7

: %5.7 Zafer Partisi : %3.4

: %3.4 İYİ Parti : %2.6

: %2.6 Türkiye İşçi Partisi (TİP) : %0.9

: %0.9 Diğer Partiler : %3.1

: %3.1 Oy Kullanmayacağını Belirtenler : %4.6

: %4.6 Kararsızlar : %4.4

: %4.4 Cevap Vermeyenler : %1.4

: %1.4 Geçersiz Oy Kullanacaklarını Söyleyenler: %0.3

Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonra

Kararsızlar dağıtıldığında ise anket sonuçları şu şekilde şekillendi:

CHP : %34.7

: %34.7 AKP : %29.4

: %29.4 MHP : %9.9

: %9.9 DEVA : %8

: %8 Yeniden Refah Partisi : %6.5

: %6.5 Zafer Partisi : %3.9

: %3.9 İYİ Parti : %3.2

: %3.2 TİP : %1

: %1 Diğer Partiler: %3.5