Tüp bebek, çeşitli nedenlerle çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olmaları adına yüksek oranda başarı sağlanan üreme desteği başlığı altında uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Tedavinin genel mantığı, üreme mantığıyla aynıdır. Farklılık ise sperm ve yumurtalıkların laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenme işleminin gerçekleşmesidir. Döllenme işlemi sırasında eğer yumurtalıklar embriyo oluşturmaya başlarlarsa, tedavinin başarılı bir şekilde ilerlediği yorumu yapılabilir. Bu evreden sonra ise dış ortamda döllenen yumurtalıklar, ana rahmi içerisine tekrar yerleştirilerek, bebeğin anne karnında gelişimini sürdürmesi amaçlanır. Tedavi iki farklı şekilde uygulanır ve seçilen yöntem genel olarak çiftlerin özelliklerine göre değişim gösterir.

İlk yöntemde laboratuvar ortamında döllenme söz konusuyken, ikinci yöntemde ise mikroenjeksiyon yöntemiyle yumurtalıklarda döllenme işlemi gerçekleştirilir. Anne adayının durumu ve baba adayının sperm kalitesi gibi birçok detay, tüp bebek tedavisinin ne şekilde uygulanacağı konusuna yön verir.

Tüp Bebek Tedavisi Süreci Ne Şekilde İşler?

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları

Tüp bebek tedavisinde asıl amaç, kadınların her ay bir defa oluşturdukları yumurtanın, sayı olarak çok daha fazlasını elde etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için de hormon ilaçları kullandırılır ve böylelikle birden fazla yumurta elde edilmeye çalışılır. Hormon ilaçlarının kullanılmaya başlanmasının ardından ise hasta sürekli olarak kan testleri ve ultrason vasıtasıyla izlenir. Yumurtanın hazır olduğu anlaşıldığında ise yumurtalıklarda döllenme işlemi için sperm enjektesi uygulanır.

Ardından döllenme işleminin sonucunda yumurtalar bir araya toplanır ve en verimli yumurtalık ana rahmine yerleştirilerek, tedavi işlemine başlanır ve bebeğin gelişimi sık bir şekilde izlenir.

Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Tedavi için erkeklerde ve kadınlarda yaş sınırı nedir?

Cevap: Kadınlarda genel olarak 45 yaş ve erkeklerde genel olarak ise 55 yaş sınırı söz konusudur.

Soru: Çoğul gebelik söz konusu mudur?

Cevap: Çoğul gebelik ülkemiz yasalarına göre sadece iki yumurtanın döllenip, embriyo haline dönüşmesiyle mümkündür. Yani çiftler, ikiz çocuk sahibi olabilirler ancak daha fazlası için böyle bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte ikiz gebelik üstünün çeşitli riskler taşıdığı söylenebilir.

Soru: Tedavi kimler için gereklidir?

Cevap: Kısırlık başta olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sistemleriyle ilgili problem yaşayan her hasta, söz konusu tedavi yöntemine başvurarak şansını deneyebilir.

Soru: Aşılama tedavisi ile söz konusu tedavi yöntemi arasındaki temel fark nedir?

Cevap: Aşılama tedavi yönteminde baba adayının yaşamış olduğu üreme problemlerinin aşılmaya çalışılması söz konusudur. Tüp bebekte ise anne veya baba adaylarının yaşamış oldukları üreme problemlerinin ortak bir şekilde çözülmesi amaçlanır.