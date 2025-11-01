Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve Alpinist, Türk dağcılığının gelişimi için önemli bir adım attı.

İki kurum arasında gerçekleştirilen iş birliği ve sponsorluk imza töreni, İstanbul Mihrabat Korusu’nda yapıldı. Törene; Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Alpinist Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Şahin İşler, Milli Takım Antrenörü Buket Akça, milli sporcular Selin Manka ile Mustafa Sacit Sümer ve federasyon temsilciler, katıldı.

Türk dağcılığının geleceği adına çok kıymetli bir adımı attıklarını söyleyen Ali Şenkaynağı, "Bu sponsorluk ve iş birliği anlaşması, sadece bir destek anlaşması değil; aynı zamanda ortak bir vizyonun hayata geçirilmesidir. Dağcılık, bizler için yalnızca zirvelere çıkmak değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Cesareti, disiplini, dayanıklılığı ve doğayla bütünleşmeyi ifade eder. Bu nedenle, federasyon olarak temel amacımız; gençlerimizin dağcılık kültürünü özümsemesi, doğayla bağ kurması ve bu sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesidir. Bugün imzaladığımız bu anlaşma, tam da bu hedeflere hizmet eden bir iş birliği olarak büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Türk dağcılığının yükselişinin sembolüdür"

Şenkaynağı, federasyonun her zaman sporcuların yanında olduğunu ve onları en iyi koşullarda yetişmeleri için çalışmalar yaptığını aktararak, "Ancak biliyoruz ki bu büyük hedefler sadece federasyonumuzun değil, aynı zamanda güçlü paydaşlarımızın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sporcularımız, antrenörlerimiz ve gençlerimiz için sağlanacak ekipman, altyapı ve imkanlarla birlikte çok daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Bugün attığımız bu imza, sadece bir sponsorluk belgesi değil; Türk dağcılığının yükselişinin sembolüdür. Bu vesileyle, sponsorumuza Türk dağcılığına verdikleri bu değerli katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin, camiamıza, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte nice zirvelere ulaşacağımıza olan inancımı bir kez daha vurguluyorum" diye konuştu.

"Amacımız kalıcı eserler bırakmak"

Göreve gelirken amaçlarının kalıcı eser bırakmak olduğunu vurgulayan Başkan Ali Şenkaynağı, "Bu anlamda Niğde Aladağlar’daki tesisimizde bir çalışma başlattık. Binadan alınan örnekler çürük çıktığı için yeniden bir dağ evi projesi hazırladık. Gerekli sözleri de aldık orayı Türk dağcılığına kazandıracağız. Bunun yanında spor tırmanışı ile ilgili Antalya’da bir çalışmamız var. Orayı da hayata geçirdiğimiz zaman Türkiye’de tek olacak spor tırmanış kompleksi kazandırmış olacağız. Dağcılık Federasyonu’nun 6 branşı var ve bunlardan biri dağcılık. Hiçbir federasyonda olmayan yaz ve kış olimpik branşlarımız var. Tesisleşmenin yanı sıra sporcu sayımızı da geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.