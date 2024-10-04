Türk Hava Yolları, 2024-2025 voleybol sezonuna Fenerbahçe maçıyla giriş yapıyor. Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında yarın evinde Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak olan Türk Hava Yolları, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da sahne alacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Takımın smaçörü Tuğba Şenoğlu İvegin, karşılaşma öncesinde, "Sezonun ilk maçı için heyecanlıyız. Fenerbahçe Medicana ile evimizde oynamak bizim için özel bir fırsat. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve umarım bunu sahaya yansıtırız. Tüm takımlara yeni sezonda sağlıklı, başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum" şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: İHA