İnegöl mobilyacısı 14-18 Ekim tarihler arasında düzenlenecek olan MODEF Fuarına hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda da yaşanan fuar haftasında altyapı çalışmalarının sürmesi mobilyacıların tepkisine yol açmıştı. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, benzer sorunların yaşanmaması için fuar öncesinde yollardaki çalışmaların bitmesi gerektiğini aktardı.

Ayhan yaptığı yazılı açıklamada; “14-18 Ekim tarihleri arasında MODEF fuarını gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacıları Derneği ziyaretinde de aktarmıştım. Biz İnegöl olarak fuara giriyoruz. Tüm kurumlarımız ile birlikte bu fuarın bir parçasıyız aslında. Şehrimiz tertemiz olsun, yollarımız bakımlı olsun, mağazalarımız adeta bir düğüne hazırlanır gibi bu fuara hazırlansın. Çünkü fuara gelenler sadece fuardaki stantları gezip gitmiyorlar. Şehrimizi de geziyorlar, caddelerimizi, AVM’leri de geziyorlar. Onun için bu fuara sadece 140-150 firma değil, tüm İnegöl giriyor” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda fuar haftasında altyapı çalışmalarının sıkıntılara yol açtığını hatırlatan Ayhan şöyle devam etti: “Üyelerimizden bizlere iletilen bir konu var. Sanayide şu an bir çok noktada yollarda çalışmalar yapılıyor. Ortalık toz toprak deniyor. Bunların hızlanması ve özellikle fuar döneminde böyle bir görüntünün oluşmamasını istiyoruz. Fuar zamanı gelen misafirlerimiz de bu görüntüleri görmesin, İnegöl’den olumlu düşüncelerle ayrılsınlar ve tekrar gelsinler. Bizim derdimiz bu. Gerekirse asfaltlamalar yapılsın, bir hafta ara verilsin, sonra tekrar çalışmalar devam etsin ama fuar döneminde bu görüntüler oluşmasın”