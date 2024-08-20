Türk-İş Bursa Bölge Temsilciliği, Şehreküstü Meydanı'nda vergi ve enflasyon oranlarıyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, Türk-İş Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı konularına dikkat çekti.

Biçer, "Geçinemiyoruz, zordayız" diyerek, mevcut ekonomik durumun pazar alışverişlerini karşılamada zorlandıklarını belirtti. Yüksek enflasyon ve adaletsiz vergi sisteminin toplumu zor durumda bıraktığını vurgulayan Biçer, halkın geçim sıkıntısı çektiğini ve acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Biçer, işçilerin geçim koşullarının giderek kötüleştiğine, kiraların arttığına ve genel yaşam masraflarının yükseldiğine dikkat çekti. Eğitim masraflarının da aileler üzerinde ek bir yük oluşturduğunu belirterek, işçi ve emeklilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklanan enflasyon oranlarının gerçek durumu yansıtmadığını belirten Biçer, tasarruf tedbirlerinin çalışan haklarını kısıtlamadan, kamudaki israfın azaltılmasıyla sağlanması gerektiğini vurguladı. Gelir adaletinin hızla bozulduğunu ve işsizliğin artacağını belirten Biçer, işçilerin ve emeklilerin haklarının korunmasını talep etti.