Türk-Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü olması dolayısıyla Tekirdağ’da "Türk-Macar Kültür Yılı” etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 5 Macar ressamın eserlerinden oluşan Sınırların Ötesinde “Macar Sanatına Çağdaş Bir Yolculuk” adlı sergisi açıldı.

1923’te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü olması dolayısıyla 2024 yılı Türkiye ve Macaristan tarafından "Türk-Macar Kültür Yılı” olarak ilan edildi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Türk-Macar Kültür Yılı” etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 5 Macar ressamın eserlerinden oluşan Sınırların Ötesinde “Macar Sanatına Çağdaş Bir Yolculuk” adlı serginin açılışını yaptı.

Açılışta konuşma yapan Vali Soytürk, “Macaristan’la çok uzun yıldan beri hem tarihi hem ekonomik hem askeri hem siyasi bir birlikteliğimiz ve dostluğumuz var. Son yıllarda özellikle Avrupa birliğine üye olma konusu sürecinde çok yakın ilişkilerimizden ve ekonomik, siyasi ve askeri konularındaki işbirliği gelişmelerinden son derece mutluluk duyuyoruz. 2024 yılı Macaristan ve Türkiye tarafından ’Türk-Macar Kültür Yılı’ olarak ilan edildi ve Tekirdağ’da bu destinasyonda Rakoczi’den kaynaklı olarak önemli şehirlerden bir tanesi. Geçen yıl yaklaşık 600 Macaristanlı Tekirdağ’ı ziyaret etti. Rakoczi Müzesi’ni ve çevresini ziyaret etti. Ama bu rakam takdir edersiniz ki oldukça az. Bu rakamı artırmamız lazım. Yine Tekirdağ’dan da Macaristan’a gitmek isteyenlerin önünü açmamız lazım. İnşallah beraber Macaristan’ı, gönlümüzde özel yeri olan bu ülkeyi yakından tanırız diye düşünüyorum. ’Türk-Macar Kültür Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde bugün bir sergi açılışı var. 5 Macar sanatçımızın eserleri sergilenecek. İki sanatçımızla bugün tanışma fırsatımız oldu. Kendilerini tanımaktan çok büyük mutluluk duydum. Bu duygu ve düşüncelerle, serginin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri, sergiyi gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin açılışına Vali Soytürk’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Atilla Pinter, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, Macaristan Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken, Küratör Kemal Orta, Macar Sanatçılar Istvan Orosz, Frigyes König, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.