Türk Telekom Prime’ın açık hava sineması gösterimleri Göcek’te gerçekleştirilen etkinliğin ardından tamamlandı. Türkiye’nin sevilen sahil beldelerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler bu sene 8 Ağustos’ta Armutlu’da başladı ve 14 beldede 22 gün boyunca devam etti. Yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı etkinliklerde; sinema tutkunları Bursa Bülbülü ve Elemental Doğanın Güçleri filmleriyle keyifli vakit geçirirken, çocuklar da Türk Telekom Çocuk Oyun Alanı’nda eğlenceli anlar yaşadı.

Türk Telekom Prime’ın açık hava sineması etkinlikleri ilgi gördü. Yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı etkinliklerde; sinema tutkunları Bursa Bülbülü ve Elemental Doğanın Güçleri filmleriyle keyifli vakit geçirirken, çocuklar da “Türk Telekom Çocuk Oyun Alanı”nda eğlenceli anlar yaşadı.

Son dönemlerin beğenilen filmlerini tatil beldelerindeki sinema tutkunlarıyla buluşturan Türk Telekom Prime, 14 beldede 22 gün boyunca devam eden etkinliklerde yaz atmosferini keyifli filmler ve eğlenceli aktivitelerle birleştirdi. Türk Telekom Prime’ın bu seneki durakları; Armutlu, Ayvacık, Bozcaada, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Seferihisar, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Fethiye ve Göcek oldu. 8 Ağustos’ta Armutlu’da başlayan film gösterimleri 29 Ağustos’ta Göcek’te son buldu.

Açık hava sineması etkinliklerinin devam ettiği 22 gün boyunca film gösterimlerinin yanı sıra moderatör eşliğinde düzenlenen çeşitli oyunlar ve yarışmalar katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca çocukların aileleriyle eğlenceli vakit geçirebilmelerini sağlayan aktivitelerin yer aldığı “Türk Telekom Çocuk Oyun Alanı” beğeni topladı.