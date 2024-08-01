Türk Telekom, siber güvenlik ve bulut bilişim gibi yenilikçi çözümleri kurum ve işletmelerle buluşturmayı sürdürüyor.

Türk Telekom, kamu kurumları ve özel sektöre tek platform üzerinden uçtan uca dijital çözümler sunuyor. Veri merkezi, bulut servisleri ve siber güvenlik hizmetleri gibi birçok yeni nesil dijital teknoloji ile verimliliği odağına alan ‘Türk Telekom Bulut’, Türkiye’deki şirketlere ve kamu kurumlarına katma değerli hizmetler sunuyor. ‘Türk Telekom Bulut’ ile kurumlar ve işletmeler, sanal veri merkezinden, depolamaya, yedekleme/iş sürekliliği çözümlerinden, siber güvenlik çözümlerine kadar birçok servise erişebiliyor.

Şirket, siber güvenlik alanında yerli ekosistemi destekleyen çalışmalarına da devam ediyor. Her geçen gün artan siber ataklara karşı ürün ve hizmetlerini yenilemeyi sürdüren şirket, kurumsal güvenlik hizmetlerini, Siber Güvenlik Merkezi’nde sunuyor.

“Kritik altyapılarda yerli ve milli ürün kullanma” vizyonu ile kritik ve maliyeti yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi noktasında yatırımlarına ve yerli ekosistemi destekleyen çalışmalarına devam eden Türk Telekom, sunduğu siber güvenlik hizmetlerinde yerlilik oranını arttırıyor. Özellikle siber güvenlik alanında Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve yerli ekosistemin büyütülmesi stratejisi ile hem yerli ve milli ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle ürünleştirme faaliyetleri yürütüyor.

“Teknolojiyi iyi kullanan ve dijitalleşme stratejilerini doğru kurgulayan şirketler başarılı oluyor”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’de kamu kurumları ve özel sektörün dijitalleşerek küresel ölçekte rekabet avantajı sunduğumuz ‘Türk Telekom Bulut’ ile ülkemizin dijital dönüşümüne yerli ve milli teknolojilerle liderlik etmeye devam ediyoruz. Günümüzde sürdürülebilir büyüme, işletmelerin daha dinamik, esnek ve yenilikçi olmalarını gerektiriyor. Başarıya ulaşan işletmelere baktığımızda da teknolojiyi iyi kullanan ve dijitalleşme stratejilerini doğru kurgulayan şirketleri rahatlıkla görebiliyoruz. ‘Türk Telekom Bulut’ ile kurumların inovasyon ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi ve tedarik sürelerine bağlı kalmadan kapasite ihtiyaçlarına esnek çözümler sunulmasını sağlıyoruz. Müşterilerimizin rekabette avantajlı pozisyonda olmalarına, verimlilikle birlikte iş değerlerini artırmalarına destek oluyoruz. Sunduğumuz bulut çözümleri kurumların ve işletmelerin teknolojik altyapılarını şekillendiriyor ve dijital dönüşümlerini hızlandırarak rekabet avantajı sağlıyor. En yeni ve en güvenli teknolojileri dünyayla aynı anda ülkemizdeki kullanıcılarımıza sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Siber güveliğin ulusal bir mesele olduğunun altını çizen Zeynep Özden, “Sunduğumuz hizmetlerle kurumlarımızın ve işletmelerimizin dijital dönüşüm yolculuklarını desteklerken, dijital dünyanın en değerli unsuru haline gelen ‘veri’nin güvenliğini sağlamak için 360 derece güvenlik bakış açısı ve alanında uzman sertifikalı siber güvenlik mühendisleriyle kullanıcılarımıza siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Hem Türkiye hem de global standartlara uyumlu çözümler sağlıyoruz. Siber güvenlik alanında yerli ve milli ekosistemi güçlendirecek, bu alanda önemli çözümler sunan firmaları destekliyor, onlarla birlikte milli bir sorumluluk olarak gördüğümüz siber güvenlik alanındaki çözümlerimizi sürekli zenginleştiriyoruz” dedi.