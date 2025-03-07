Türk Telekom, fiber altyapısıyla geleceğin teknolojilerine temel hazırlarken, 5G’nin uygulama alanlarını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 5G destekli ve yapay zeka tabanlı gelişmiş bulut çözümler ile dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Bu vizyon doğrultusunda yerel ve küresel iş birliklerini sürdüren Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Cisco ile GSMA Dünya Mobil Kongresi’nde İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı.

Cisco’nun Nesnelerin İnterneti cihazlarını ve sim kartlarını daha hızlı, akıllı ve güvenli bir biçimde yönetimini sağlayan Mobility Services Platform çözümü, Türk Telekom veri merkezlerine yapılacak yatırım kapsamında Türk Telekom uzmanlığıyla kullanıcılarla buluşacak. Türk Telekom, 5G ile birlikte kullanım alanları genişleyecek Nesnelerin İnterneti ve inovasyon kabiliyetlerini artıracak yapay zeka destekli gelişmiş bulut tabanlı çözümler ile müşteri deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Türk Telekom’un güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle dijital geleceği inşasına öncülük ettiğini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Dijital geleceğin inşasına öncülük eden Türk Telekom olarak, yeni nesil teknolojileri dünyayla eş zamanlı biçimde Türkiye’ye ve kullanıcılarımıza sunma sorumluluğunu taşıyoruz. Teknoloji birikimimiz ve uzmanlığımızla, işletmelerin ve kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Cisco ile yaptığımız iş birliği ile şirketlerin ve kurumların dijital dönüşüme hız katacak yapay zeka destekli gelişmiş bulut tabanlı çözümleri veri merkezlerimiz üzerinden kullanıcılarla buluşturuyoruz. 5G’nin sağlayacağı olanaklar ile yapay zeka destekli gelişmiş bulut tabanlı çözümler daha önemli hale gelirken, 5G’ye en hazır operatör olarak yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Cisco Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Servis Sağlayıcılarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Gordon Thomson konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye’nin telekomünikasyon sektöründeki öncü şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Birlikte gerçekleştireceğimiz yatırımlarla Türkiye’de IoT hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız ve Türkiye’deki ağ altyapısının güvenilirliğini, güvenliğini ve genel performansını artıracağız. Bu iş birliği sayesinde inovasyonu hızlandırarak sektörlere ve tüketicilere somut faydalar sunmayı hedefliyoruz."