Türk Yahudi Toplumu, "Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun özellikle hastane, okul, huzurevi gibi hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk Yahudi Toplumu, işgalci İsrail'in terör eylemlerine sert tepki göstererek bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde:



Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz! “Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur”, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir HİÇBİR tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz.