Turkcell’in Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı Gönül Bağı Projeleri kapsamında Turkcell Akademi’nin eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Turkcell, afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek sağlamak amacıyla başlattığı Gönül Bağı Projeleri’ne devam ediyor. Turkcell Akademi eğitim programlarıyla 7 bin kişiye eğitim verilmesi ve 1100 kişiye istihdam sağlanması hedefleri aşamalarla gerçekleştiriliyor. Operatörün üniversite öğrencilerine yönelik Geleceği Yazanlar Programı kapsamında sınıf içi eğitim kısmını tamamlayanlar Hatay’da sertifikalarını aldılar. Üniversiteli gençlerin eğitimi staj ile devam edecek ve başarılı olan adaylar Turkcell ve grup şirketlerinde istihdam edilecek.

Ayrıca, operatörün bulut tabanlı oyun platformu GAME+ markasının katkılarıyla TÜBİSAD’ın (Bilişim Sanayicileri Derneği) kurduğu Teknolojik Eğitim Sınıfları’nda gerçekleşen kodlama eğitim programı da mezunlarını verdi. Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi’nde ve Defne ilçesindeki Muhtar Ahmet Yiğitoğlu Ortaokulu’nda 7 hafta sonu süren toplam 112 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan ortaokul ve lise öğrencileri de düzenlenen törenle sertifikalarını Turkcell yöneticilerinden aldılar.

“Ülkeye nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ediyoruz”

Eğitimlerle ilgili bilgi veren ve bölgeye yönelik istihdam seferberliğine yönelik açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şöyle konuştu: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşlarımız ve onların bölge dışında eğitim gören birinci derece yakınları için ‘İstihdam Seferberliği’ başlatmıştık. Yine bu kapsamda, deprem bölgesindeki eğitim ve gelişim programlarını Turkcell Akademi ile genişletip, bölgedeki 1100 kişiyi istihdam etmeyi ve 7 binden fazla kişiye eğitim vermeyi planladığımızı da paylaşmıştık. Bu programlardan biri olarak TÜBİSAD iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Game+ kodlama eğitimlerimizin ilki tamamlandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra Geleceği Yazanlar Programı kapsamında üniversiteli gençlerimizin gelişimlerini desteklemek ve istihdamlarını sağlamak amacıyla bootcamp programları düzenledik. Programları başarıyla tamamlayan ortaokul, lise ve üniversiteli arkadaşlarımız sertifikalarını aldılar. Siber dünyanın labirentlerinde güvenle dolaşan, kod yazmaya başlayan, oyun geliştirebilen gençlerimizin gözlerindeki enerjiyi gördük. İşte tam da gençlerimizin gözlerindeki bu umut için onların yanındayız. Deprem bölgelerindeki insanımızın mesleki becerilerinin artırılması, teknik gelişimlerinin desteklenmesi gibi konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama gibi eğitimlerle ülkeye nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ederek istihdama önemli katkılar sunuyoruz. Turkcell’in sürdürdüğü projelerde eğitimlerini tamamlayanlar Turkcell, Paycell, Atmosware, Turkcell Global Bilgi ve Turkcell Bayii Satış kanallarında iş bulma imkanına sahip olacak.”

Atılan adımlar iyiliğe dönüştü

Yapılan açıklamaya göre, Turkcell’lilerin yer aldığı ‘Geleceğe Adım At’ projesiyle binin üzerinde Turkcell çalışanının attığı adımlarla bir iyilik projesi daha hayata geçti. Atılan 120 milyon adım, bölgedeki dört köy okuluna futbol, basketbol ve voleybol sahasına dönüştü. Sahalar; Hatay Kırıkhan Çamsarı İlkokulu ve Ortaokulu, Hatay Arsuz Gözcüler İlkokulu ve Ortaokulu, Hatay İskenderun Bekbele İlkokulu ile Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güzelyurt Ortaokulu’na yapıldı. Operatör, ‘Geleceğe Adım At’ projesi ile ileriki dönemde köy okullarına kitap bağışı ve kütüphanelerin yapılması için de çalışmalar yürütüyor.

Operatör çalışanlarından oluşan ‘Geleceğe Adım At’ gönüllüleri ve Turkcell Spor Kulübü Basketbol takımı oyuncuları ile çocuklar arasında dostluk maçı oynandı ve çocuklara top dağıtımı da yapıldı.

Gönül bağı projeleriyle destek

1100 kişilik istihdamın yanı sıra 7 bin kişiye eğitim hedeflendi. Hatay Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi çok yakın bir zamanda faaliyete geçecek. Bölgenin lokomotif gücü olan küçük işletmeler ve girişimci kadınlar Paycell, Financell, Pasaj ve İşTurkcell’le destekleniyor. Financell, deprem bölgesindeki ticari işletmelerin güneş enerjisi projelerine kredi desteği sağlanıyor.

Yerel üreticilere, KOBİ’lere, çiftçiye ve bölge esnafına iyi gelecek projeleri adım adım gerçekleştirmek için çalışılıyor. Seferberlik ruhuyla başlanan faaliyetlere yenileri eklenerek devam ediliyor.