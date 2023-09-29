Türkiye Bankalar Birliği (TBB), müşterilerin dolandırılmasını önlemek için alınması gereken önlemlere dikkat çekti. TBB tarafından yapılan açıklamada, finansal hizmet müşterilerinin dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli olmalarının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, dolandırıcılık vakalarının artmasıyla ilgili özellikle şifre güvenliği ve dolandırıcılık taktiklerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, müşterilerin dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları için şu önerilere yer verildi:

Kendisini banka çalışanı, polis, telefon operatörü, kargo çalışanı, arkadaş veya akraba gibi tanıtarak şifre talep eden kişilerle şifrelerin kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir.

İnternet sitesine giriş yapmadan önce sitenin güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi ve internet adresinin doğruluğunun teyit edilerek işlem yapılması önemlidir.

Akıllı cihazlara yüklenen uygulamalara dikkat edilmeli ve güvenilir kaynaklardan indirilmelidir.

Türkiye Bankalar Birliği, müşterilerin finansal güvenliğini korumak ve dolandırıcılık vakalarını önlemek için bu önemli tavsiyelere uyulmasını vurguluyor.