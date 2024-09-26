Delegelerin kullandığı 279 oyun 202’sini alan Emin Müftüoğlu, bir kez daha Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı seçildi. Kerim Vural ise seçimde 74 oy aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Mali ve 6. Olağan Genel ve Başkanlık Seçimi Ankara’da gerçekleşti.

2021-2024 yıllarında başkanlık görevini yürüten Emin Müftüoğlu ve İşitme Engelliler Federasyon Başkanlığı görevini bırakan Kerim Vural seçimde adaylıklarını açıklamışlardı.

İki adayın katıldığı seçimde delegelerin kullandığı 279 oyun 202’sini alan Emin Müftüoğlu, bir kez daha Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı seçildi. Kerim Vural ise seçimde 74 oy aldı.

Emin Müftüoğlu'nun başkan seçilmesi sonrasında Türk spor teşkilatının çizdiği vizyon ile tüm bisiklet ailesinin bisiklet sporunu güçlendirme hedefi ile bugüne kadar dayanışma halinde çalıştığını ve birliktelik ruhuyla çalışmaya devam edeceğini vurguladı ve tüm delegelere destekleri için teşekkür etti.

Konya Velodromu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gibi Türkiye’de bisiklet sporuna yapılan yatırımların en büyük destekçisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a teşekkür ederken, Olimpiyatlara katılan ve madalya kovalayan bir sportif performans hedefiyle Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun önümüzdeki dört yılda, yönetimiyle, kurullarıyla, antrenörleriyle, hakemleriyle, kulüpleriyle, sporcularıyla tek yürek olarak çalışacağına vurgu yaptı.

Emin Müftüoğlu başkanlığındaki Türkiye Bisiklet Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu; Fikret Hayali, Metin Cengiz, Yusuf Alperen Ayar, Av. Elif Merve Beyla, Ercan Okur, Veysel Serdar, Mehmet Okan Kaya, Dr. Kenan Güler, Onur Şahin (Eski Milli Sporcu) ve Nevzat Kıral (Eski Milli Sporcu) seçildi. Abdurrahman Arıcı ve Hayri Çavuşoğlu'nun denetleme kuruluna seçildiği yeni dönemde; Orhan Bayraktar, Yılmaz Ortakaya, Av. Mustafa Kula, Av. Recep Doğan ve Av. Umut Kurman ise Disiplin Kurulu'nu oluşturdu.