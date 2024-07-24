Bu süreçte birçok büyük firma iflas ederken, son olarak 200'den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda da iflas etti.

Mahkeme Kararı ve İflas Süreci

Mart ayında yapılan duruşmada sunulan raporun ardından Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ve sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi. Şirketin hem kamu kaynaklarına hem de birçok işçiye ödeme yapmadığı tespit edildi.

Şube Kapatmaları ve İşçi Mağduriyeti

İflas kararının ardından Maksul Gıda, ilk aşamada 200 şubesinden 150'sinin faaliyetlerine son verdi ve geçtiğimiz haftalarda kalan şubelerini de kapattı. Hızla büyüyerek rekabetçi bir şirket haline gelen Maksul Gıda'nın ani iflası sektörde tedirginliğe yol açtı. Yaklaşık 200 çalışan, uzun süredir maaşlarını alamadıkları için büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.