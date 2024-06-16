A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Facundo Tello düdük çalacak.

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024 F Grubu ilk maçında Türkiye ile Gürcistan 18 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Facundo Tello yönetecek. Tello’nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise İspanyol Alejandro Hernandez oturacak. Hernandez’e AVAR olarak İspanyol Jose Luis Munuera eşlik edecek.