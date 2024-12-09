2023 Temmuz ayından bu yana 500’e yakın e-ticaret ve perakende platformundan verilen siparişlerde kapıda nakit ödeme seçeneği kullanılarak 1,6 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi.

81 ilde faaliyet gösteren HepsiJET’in e-ticaret deneyimini kolaylaştırmak amacıyla hizmetlerine dahil ettiği kapıda nakit ödeme seçeneğine ilgi büyüyerek devam ediyor. Bu yenilikle müşteriler e-ticaret sitelerinden verdiği siparişlerinin ödemesini teslimat sırasında yapabiliyorlar.

Müşteriler kapıda ödeme seçeneğini 500’e yakın platformda kullanabiliyor

Müşterilerine güvenli ve memnuniyet odaklı bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlayan HepsiJET, “Kapıda Nakit Ödeme” hizmetini 500’e yakın e-ticaret ve perakende firmasıyla yaptığı iş birliğiyle sürdürüyor. Müşteriler, "Kapıda Nakit Ödeme" seçeneğinden popüler platformlardan verdikleri siparişlerde yararlanabiliyor. Bu hizmet sayesinde alışveriş deneyimi zenginleşirken ödeme süreci de daha esnek hale geliyor.

“Hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza yenilikçi çözümler üretmek için varız”

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver konu ile ilgili şunları söyledi: “HepsiJET olarak, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yenilikçi çözümler sunmak için varız. ‘Kapıda Nakit Ödeme’ hizmeti, alışveriş deneyimini daha esnek ve zengin hale getirerek hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza önemli avantajlar sunuyor. Bu hizmetle müşterilerimize teslimat sırasında sipariş verdikleri ürünlerini anlık kontrol edebilme imkanı veriyoruz, eğer üründe bir sorun görmüyorlarsa hızlıca, nakit olarak ödemelerini tamamlayabiliyorlar.”

Bu hizmetle müşterilerine kolaylık sağlayabilmek hedeflerine katkı sağladıklarını hatırlatan Alver, tahsilatlı kargo operasyonunu geliştirme ve büyütme hedefimiz çerçevesinde ‘Kapıda Nakit Ödeme’ hizmetimizle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım atmış oluyoruz” dedi.

1,6 milyondan fazla teslimatta kapıda nakit ödeme yapıldı

Kapıda nakit ödeme seçeneği, bugüne kadar geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edildi. 81 ilde tercih edilen ödeme yöntemi İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa gibi büyük illerde yoğun ilgi gördü. İşlem sayısı ile kapıda nakit ödemeyi en çok tercih eden il İstanbul oldu. “Kapıda Nakit Ödeme” bugüne kadar toplamda 1,6 milyondan fazla teslimatta kullanılarak geniş bir müşteri kitlesinin tercihi oldu.