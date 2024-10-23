Türkiye'de madde etkisi altında işlenen cinayetlerdeki artış devam ederken, Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Bağımlılıkla Mücadele" konferansında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Atasoy, son iki yıl içinde metanfetamin yakalanma oranlarının dörde katlandığını ve Türkiye'nin metanfetamin bağımlılığıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Bağımlılıkla mücadeleye dair önemli noktaları paylaşan Atasoy, tedaviye başvuran kişilerin hastaneler tarafından 3-6 ay sonra kabul edilebildiklerini ifade etti.

Madde kullanımı son 10 yılda yüzde 20 arttı

Madde bağımlılığının dünya genelinde yükseldiğini vurgulayan Atasoy, 2022 yılına ait verilere göre dünya çapında 292 milyon kişinin madde kullandığını ve son 10 yılda bu rakamın yüzde 20 oranında arttığını duyurdu.

Türkiye'nin coğrafı konumu nedeniyle uyuşturucu ticaretinde transit ülke haline geldiğini belirten Sevil Atasoy, "Afganistan'da Taliban haşhaş ekimini yasakladı. Afganlar eroin üretiminden para kazanamadıkları için metamfetamine yöneldi. Bu durum Türkiye'yi, eroin yerine metamfetamin ticaretinin geçtiği transit ülke haline getirdi. Türkiye eroin bağımlısı olmadı ama şu anda metamfetamin bağımlısı oluyor.” dedi.

Tedavi sürecinde 6 aylık gecikme

Prof. Dr. Atasoy, emniyetin çabalarına rağmen ülkeye giren ciddi miktarda uyuşturucunun Pasifik, Batı ülkeleri ve Arap Yarımadası'ndan geldiğine dikkat çekiyor.

Artan yoksulluk ve işsizlik nedeniyle yakalanan torbacıların yerinin çabuk dolduğunu söyleyen Atasoy, "Bağımlıların tedavi edilmesi gerekmekte. Ancak şu anki durumda, bağımlı bireylerin tedavi almak istemesi halinde hastaneye kabulü hemen sağlanamıyor; genellikle üç ay ya da altı ay sonra gelmesi isteniyor.” dedi. Bağımlılarının cezaevlerine de konmasına karşı çıkan Atasoy, "Mutlaka çağdaş ve bilimsel yöntemlerle tedavi edilmesi gerekir.” dedi.

Sosyal medyadaki tuzak

Atasoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar sosyal medyaları da kullanıyorlar. Sizin de bir kullanıcı olmanız veya bunu özendirmeniz için oluşturulmuş bir tuzak. Bunun farkında olun. Sosyal medyada madde kullanımının algoritmalar tarafından desteklendiğini unutmayın. Sıkça karşılaştığınız bu içerikler, günün birinde size uzatılan bir maddeyi kabul etmenize sebep olabilir."