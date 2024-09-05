Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile Türkiye ve Mısır arasındaki haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısı 67 frekansa çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin eşbaşkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında birçok iş birliğine imza atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve mevkidaşı Mısır Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Kamel al-Wazir’in de iştirak ettiği toplantı çerçevesinde, iki ülke arasında ulaştırma ve iletişim sektörüne yönelik olarak üç mutabakat zaptı imzalandı. Gerçekleştirilecek iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Demiryolu Sektöründe İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı olmak üzere üç anlaşma imzaladık.” şeklinde konuştu.

“İKİ ÜLKE ARASINDA HAFTALIK 30 FREKANS OLAN YOLCU SEFERİ SAYISI 67 FREKANSA ÇIKARILDI”

Sivil havacılık alanındaki mutabakat zaptı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, frekans konusundaki sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirterek, “Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısı 67 frekansa çıkarıldı. THY İstanbul-Kahire hattında haftalık 28, AJet Sabiha Gökçen-Kahire hattında 5 frekans uçuş gerçekleştiriliyor. Mısır'ın turistik destinasyonları olan Şarm El Şeyh, Hurghada ve İskenderiye'ye de taşıyıcılarımız tarafından seferler düzenlenmektedir. Bu zaptın iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetler, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok sektöre olumlu katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

DEMİRYOLU VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE İŞ BİRLİĞİ

Demiryolu sektörüne ilişkin yapılan anlaşma hakkında bilgi veren Uraloğlu, bu mutabakat zaptı kapsamında demiryolu bakım ve onarımı, altyapının geliştirilmesi, kapasite tahsisi ve trafik yönetimi gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Uraloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Mısır Ulusal Demiryolları arasında demiryolu sektöründe iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediğimiz mutabakat zaptı ile eğitim ve danışmanlık alanları da dahil olmak üzere tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla teknik ziyaretler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı arasında imzalanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Bu zapt ile telekomünikasyon ve posta yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları geliştirilecek, yönetim ve düzenleme, insan kaynakları geliştirme, uluslararası kuruluşlarda iş birliğimizi güçlendirme ve siber güvenlik konularını kapsıyor. Her iki ülke olarak bu alanlarda karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşacağız" dedi.