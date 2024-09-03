Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın karşısında yer alan Bulgaristan’ın Lesovo Gümrük Kapısı’nda Türk sürücünün kullandığı tırda 10 adet susturucu tabanca ve 15 boş şarjör ele geçirildi.

Türkiye’den çıkış yapan tır, Lesovo Sınır Kapısı’nda detaylı aramaya alındı. Türkiye’den Almanya’ya paketlenmiş bir makine - beton pompası taşıdığını beyan eden A.C. isimli Türk vatandaşı sürücü, nakledilen makine dışında beyan edeceği başka bir şeyin olmadığını açıkladı. Kargonun müteakip gümrük muayenesi sırasında müfettişler, römorkun ön kısmına, makinenin üzerindeki tentenin altına iliştirilmiş ve kemerle tutturulmuş bir torba elbise buldu. Ceketteki kıyafetler arasında 10 adet susturucu takılabilen tabanca ve bunlara ait 15 adet boş şarjörün bulunduğu poşetlere el konuldu.

Yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı’nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından işlemleri başlatıldı.