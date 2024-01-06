Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Tofaş’ı 95-76 mağlup ederek, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Hakemler: Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Berk Kurtulmuş

Galatasaray: Radebaugh 15, Dee Bost 26, Yeboah 12, Göksenin Köksal, McCormack 10, Prepelic 20, Sadık Emir Kabaca 12, Buğrahan Tuncer, Efe Vatan

Başantrenör: Zvezdan Mitrovic

Tofaş: Sakic 12, Denmon 11, Wiley 16, Tolga Geçim 8, Winston 6, Mustafa Kurtuldum 8, Homesley 8, Özgür Cengiz 5, Ege Demir 2

Başantrenör: Orhun Ene

İNEGÖLSPOR YÖNETİMİNDEN BEKLENEN AÇIKLAMA İNEGÖLSPOR YÖNETİMİNDEN BEKLENEN AÇIKLAMA

1. Periyot: 24-21 (Galatasaray lehine)

Devre: 56-35 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 74-57 (Galatasaray lehine)

Kaynak: iha