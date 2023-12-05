Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısında Ortak Bildirisi birçok alanda geçerli olan 12 işbirliği anlaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emri Şeyh Temin bin Hamed Al Sani huzurlarında imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Sani Lusail Sarayında baş başa görüştüler. Görüşme sonrası toplantıda başkanlık yaptılar. İki ülke arasında yapılan anlaşma sonrasında imza töreni gerçekleştirildi.

Hangi Bakanlar hangi imzaları attılar

“Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Katar Dışişleri Bakanlığı arasında Siyasi İstişareler Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı” Hakan Fidan ve Muhammed bin Abdurrahman Al Sani imzaladı.

“Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Katar Kültür Bakanlığı arasında Üçüncü yürütme programı 2024 ve 2025 “ Hakan Fidan ve Abdurrahman bin Hamed Al Sani imzaladı.

“Katar Maliye Bakanlığı ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Ortak İşbirliği ile alakalı Mutabakat Zaptı’nı” Mehmet Şimşek ve Ali bin Ahmed Al Kuwari imzaladı.