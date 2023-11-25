Son günlerde yerli ve milli ürünlerin önem kazanmasıyla birlikte Türkiye içecek sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşadı. İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen birçok içecek firmasının ardından, yerli fantanın market raflarında kendine yer bulduğu belirtiliyor.

Merhabahaber'in haberine göre İsrail'e destek olmaktan dolayı boykot edilen içecek firmalarına alternatif olarak Türkiye, yerli ve milli içecek üretiminde öne çıkıyor. "Yerli ve Milli Fanta" olarak adlandırılan yeni bir içecek markası, sadece 6 lira fiyatıyla tüketicilere sunulacak.

Boykota Destek Her Yönden Sürüyor!

Ülke genelinde büyük bir boykot kampanyası başlatıldığı ve bu kampanyaya destek giderek arttığı belirtiliyor. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı alınan bu karar, birçok İsrail markasını ve İsrail'e destek veren markayı içeren bir boykot listesini ortaya çıkardı. Bu bağlamda, Türkiye'deki içecek firmalarının çeşitli markalarıyla marketlerde geniş bir yelpazede sunulduğu ve vatandaşların Türk markalarını keşfetmek için çaba harcadığı ifade ediliyor. Coca Cola ve Fanta'nın ülke genelinde en çok tercih edilen içecekler olduğu bilinir Ken kısa bir süre önce yerli ve milli kolanın üretimine ilişkin duyurunun ardından şimdi de yerli fantanın üretildiği müjdesi verildi. Üretimi gerçekleştiren firmanın Türkiye genelinde üç büyük fabrikası bulunan Elvan Gıda olduğu belirtiliyor.