Kavurucu sıcaklar Türkiye'nin güney ve batı kesimlerini etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredeceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sıcaklık 35 ila 38 derece arasında seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanları, sıcaklıkların güney, batı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olacağına dikkat çekti. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların beklenmesi nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkabileceğini vurguladı. Bu durumun özellikle çöl sıcaklarına benzer seviyelere ulaşabileceği belirtildi.

Uzmanlara göre, kavurucu sıcaklar ülke genelinde 2-3 gün daha etkisini gösterecek. Vatandaşlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya özen göstermeli ve güneşten korunmak için gerekli önlemleri almalıdır.

Sıcaklıkların bu şekilde devam etmesiyle birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar zorlu bir dönem geçirecek. Sıcaklıkların Antalya'da 43, Adana'da ise 42 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, vatandaşları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaya ve sağlıklarını korumaya çağırırken, halkın sıvı tüketimine dikkat etmeleri ve güneşten korunmak için hafif ve serin kıyafetler tercih etmeleri öneriliyor.