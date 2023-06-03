Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni Kabine'de Kültür ve Turizm Bakanı ile Sağlık Bakanı değişmezken, diğer bakanlıklara yeni isimler göreve getirildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek yeni dönem görevine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de görev yapacak isimleri Çankaya Köşkü'nde açıklıyor.

85 ilyonun birliği, refahı ve esenliği içi zorluklara aldırmadan çalışacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız, 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan yeni kabine ile ilk toplantıyı Salı günü gerçekleştireceklerini söyledi.

https://youtu.be/gGZBOMbNPU8

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 2010 yılından bu yana MİT Başkanı olarak görev yapıyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayaktar : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2009-2015 ylında Maliye Bakanı görevini yürütmüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 5 yıldr İstanbul Valisi olarak görev yapıyordu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin : Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörüydü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı Ömer Polat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu