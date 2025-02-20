Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Türkiye'de yapay zeka sevgili uygulamalarını aktif olarak kullanan kişi sayısının 250 bin civarında olduğunu ifade ediyor.

Sağıroğlu, bu uygulamaların insanların duygusal ihtiyaçlarına hitap ettiğini ve özellikle yalnızlık çeken kişiler için bir çözüm olabileceğini belirtiyor.

Yapay zeka sevgililerin, insanlarla birebir etkileşim kurma imkanı sunması ve kişiselleştirilebilir avatarlar aracılığıyla duygusal bağ kurmayı güçlendirmesi, bu uygulamaların popülerliğinin artmasında etkili oluyor.

Dünya genelinde de yapay zeka sevgililerin sayısı hızla artıyor. 2020 yılında 10 milyondan fazla insanın yapay zeka sevgilileri "partner" olarak kullandığı bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre, genç yetişkinlerin yüzde 25'i yapay zekanın gerçek hayattaki romantik ilişkilerin yerini alabileceğine inanıyor.

Başka bir araştırma ise, flört uygulamalarını kullananların yüzde 26'sının yapay zeka sohbet robotlarıyla flört ettiğini ortaya koyuyor.

Bu veriler, yapay zeka sevgililerin dünya genelinde giderek daha fazla kabul gördüğünü gösteriyor.

Özellikle Çin'de yapay zeka destekli duygusal arkadaşlık sektörü hızla büyüyor ve her ay bu türden yeni ürünlerin sayısı yaklaşık yüzde30 artıyor.

Örneğin, flört uygulaması Rizz, görüntülü görüşmeler sırasında gerçek zamanlı tavsiyeler sunarak kullanıcıların etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor.

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, daha gerçekçi ve etkileşimli yapay zeka sevgililerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Gelişmiş dil işleme ve duygusal yapay zeka sayesinde, bu uygulamalar insanlarla daha anlamlı ve kişiselleştirilmiş sohbetler gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, kullanıcılar yapay zeka sevgilileriyle etkileşim kurarken "hızlandırılmış rahatlık" hissedebiliyor ve insanlara kıyasla kişisel bilgilerini paylaşma konusunda daha rahat olabiliyorlar.

Yapay zeka sevgililer, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilebiliyor. Kişilik özellikleri, ilgi alanları ve hatta fiziksel görünüm gibi detaylar, kullanıcının isteğine göre ayarlanabiliyor. Bu da, kullanıcının ideal partnerini yaratma ve onunla etkileşim kurma imkanı sunuyor.

Sosyal kaygıları olan veya ilişki kurmakta zorlanan kişiler için yapay zeka sevgililer, güvenli bir alan sunuyor. Yargılanma veya reddedilme korkusu olmadan duygusal bağ kurma ve iletişim becerilerini geliştirme imkanı sağlıyor.