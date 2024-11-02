Krize rağmen Türkiye’de yatırımlar hız kemeden yoluna devam ediyor. Kablo rakoru imalatı konusunda Avrupa’nın önde gelenlerinden olduklarının altını çizen RSM Grup Başkanı Rıdvan Mertoz, yeni tesisler için 26 milyon euro yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu ortamda yeni yatırım yapmaya devam ediyoruz, araştırıyoruz. Avrupa’da kendi sektörümüze yakın uygun firma bulursak almayı düşünüyoruz. 3 yıl önce Bımed’in yüzde 60’ını almaya karar verdik. Eski yerimizde bir dağınıklık vardı ve sirkülasyon çok sağlıklı değildi. Dağınıklığın maliyeti arttırdığına inanıyoruz. Bu yüzden İstanbul’dan çok uzaklaşmadan Deliklikaya’da yeni bir tesis kurmayı tercih ettik. Yapıyı en verimli olacak şekle getirdik. Kapasiteyi en az yüzde 20 daha artıracağımız bir yer olacak. Yeni tesiste çalışan memnuniyetini artırmak için sosyal imkanlar ve ferah ortamlar oluşturmaya çalıştık. Yeni tesis için son teknoloji yeni makineler aldık. Bu makinalarla birlikte bize toplamda 26 milyon euroya mal oldu. Bu yatırımı yaparken gerçekten yorulduk. Biz finale geldik ve yatırımımızı bitirdik. Medical üretimi ile başladığımız yolculuğumuzda kablo rakoru üretimiyle büyüdük. Şu anda toplam cironun yüzde 90’ı kablo rakorundan geliyor. Avrupa’da üretim anlamında ilk sırada, dünyada da ilk 5 üreticiden biriyiz. Mevcut durumu aşmak ve pazardan daha fazla pay alabilmek için canla başla çalışıyoruz. Bizim sektörümüz dünya genelinde ortalama yüzde 25-30 küçülmesine rağmen biz yeni pazarlara girerek başa baş noktalarda götürüyoruz. Amerika ve Uzakdoğu’daki payımızı artırmaya çalışıyoruz, Türki Cumhuriyetleri için özel çalışmalar yapıyoruz, Ortadoğu toz duman içerisinde olmasına rağmen orada da çok çabalıyoruz, Kanada’dan Avustralya’ya kadar 85’ten fazla ülkeye satış yapıyoruz. Hemen hemen her hafta ortaklarımızla ayrı ayrı ülkelere, ayrı ayrı fuarlara giderek bu mücadeleyi devam ettiriyoruz” dedi.

Kaynak: iha