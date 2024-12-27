Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi yolcu uçağı, çarşamba günü Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Euronews'in Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, uçağın düşme sebebi bir Rus "Pantsir-S" hava savunma sisteminden ateşlenen füze. İddiaya göre füze, Grozni üzerindeki bir drone faaliyeti sırasında ateşlenmiş, uçuşun ortasında şarapneller uçağa isabet etmiş ve büyük hasara neden olmuştur.

Hükümet kaynakları, pilotların acil iniş taleplerinin Rus hava sahasında reddedildiğini açıkladı. Zarar gören uçak, Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’a yönlendirildi. GPS navigasyon sistemlerinin deniz üzerinde devre dışı kaldığı da bildirildi.

Kazadan sağ kurtulan yolcular, uçak Grozni’ye yaklaşırken bir patlama sesi duyduklarını ve ardından uçağa şarapnel parçası gibi cisimlerin isabet ettiğini ifade etti. Bu ifadeler, uçağın vurulduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Kovalenko, Rusya’nın hava sahasını kapatması gerektiğini ancak bu önlemi almadığını belirtti.

AZAL tarafından yapılan açıklamaya göre uçakta 5 mürettebat ve 62 yolcu bulunuyordu. Azerbaycan Başsavcılığı, kazada 32 kişinin kurtarıldığını, 38 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan’da 26 Aralık günü milli yas ilan edildi.