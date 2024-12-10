(X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken BTP Darıca İlçe Başkanı Cevat Demircan, Türkiye’de yaşayan Gürcistan asıllı Türk vatandaşlarını kızdırdı.

Cevat Demircan yaptığı paylaşımda, “Selanik'ten gelenler gitsin diyorlar. İyi güzel, ama ilk işe Gürcistan'dan gelenlerden başlayalım. Hemen yollayacağız! sınırlara mayınları döşeyelim T.C oldu, oy kullandı ev, iş, düzen kurdu, gitmezse bizim gibi vergi ödesin. Bakalım duruyorlar mı? yan gelip yatıyorlar misafirlik bitti” diye konuştu.

Demircan’ın bu paylaşımı üzerine İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar, sert bir açıklama yaptı. Türkiye’deki Gürcü asıllı Türk vatandaşlarıyla ilgili yapılan açıklamaların kendilerini çok incittiğini söyleyen Başkan Tayyar, “Siyasi bir partinin ilçe başkanlığını yapan bir zatın konuştuklarına çok dikkat etmesi lazım. Tarihi bilmeden, ülkemizde yaşayan Gürcü asıllı Türk vatandaşların kim olduklarını ve bu ülkeye ne kadar bağlı olduklarını bilmeyen bir insanın yaptığı bu paylaşımlar akla ziyandır. Öncelikle kendisini kınıyorum. Gürcü asıllı Türk vatandaşlarımız Türkiye topraklarında dinine, diline, bayrağına ve vatanına sadık bir şekilde yaşam sürmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kimlikleri bizlere boşuna verilmedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti için Kurtuluş Savaşında şehitler verdik. Ülkemizde yaşayan 2 milyonun üzerinde Gürcü asıllı Türk vatandaşı var. Cevat Demircan’ı tarih okumaya ve Gürcülerin kim olduğunu araştırmaya davet ediyorum. Yaptığı bu söylemleri şiddetle kınıyor ve kendisinden özür bekliyorum” dedi.