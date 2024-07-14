Cerrahi El Aletler ve Sağlık Müzesinde Türkiye’nin 150 yıllık tıp tarihi sergileniyor. Müzede; sedyeler, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletler gibi birçok tıbbı malzeme bulunuyor. Müzenin bir köşesinde bulunan bebek organları ise en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. 1980 ve 1990’lı yıllarda kimsesizlikten veya zatürre, ateşli hastalık, donarak metabolik hastalıktan dolayı henüz 6-12 aylıkken hayatını kaybetmiş bebeklerin kalpleri ziyaretçilerin görmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından müzeye bağışlandı. Minik kalpler ise kimi ziyaretçileri duygulandırıyor.

"Gerçek organlar ciddi ilgi çekiyor"

Müze hakkında bilgi veren Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, "Müzemiz özel bir müzedir. 2022 yılının başlarında açılmıştır. Müzemizdeki eserler Haluk Perk koleksiyonuna ait eserlerdir. Burası sağlık ve cerrahi alet müzesidir. Tıbbi cihaz ve cerrahi alet dünyasının yaklaşık 150 yıllık geçmişini ve bugünkü halini ziyaretçilerimiz müzemizi ziyaret ederek görebilir. Aynı zamanda müzemizde Kurtuluş Savaşı’ndan kalma çok özel eserler de sergilenmektedir. Türkiye’deki tıp tarihini de yaklaşık 150 yıllık ölçekte görebiliyoruz. Son 6 ayda yaklaşık 15 bin kişi müzemizi ziyaret etti" dedi.

Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesinin ’yaşayan müze’ formatında olduğunu belirten Doğru, "Burada resim sergileri yapılmaktadır. Okullarımız burada gösteriler sunmaktadır. Müze konserleri burada verilmektedir. Buradaki toplantı salonunda özellikle medikal firmaları, ilaç firmaları ve farklı sektörden işletmeler aylık, haftalık toplantıları yapmaktadır. Müzemiz hem sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin hem tıp fakültesi öğrencilerinin uğrak yeridir. Öğrencilerimiz burada ders çalışma imkanı buluyorlar ve sosyalleşiyorlar. Öte yandan Samsun’da Tıbbi Cihazlar Anadolu Meslek Lisemiz var. Sektörümüze elaman yetiştiriyor. Biyomedikal teknikerliği, biyomedikal mühendisliği bölümümüz var. Buralarda okuyan öğrencilerimiz de müzemizi sık sık ziyaret ederek buradan istifade ediyorlar. Müzemiz, sağlık bilimleri ve tıp fakültesi öğrencilerinin ilgisini çekiyor. Buradaki eserler ve organlar öğrencilerin inceleme ve araştırma yapmalarına da imkan sağlıyor" diye konuştu.