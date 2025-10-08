Sabancı Holding’in CarrefourSA ve TeknoSA’yı elden çıkarabileceğine dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından, dev market zinciri CarrefourSA’dan KAP’a açıklama geldi.

Haberin etkisiyle hisseler hızla değer kazandı; CarrefourSA hisseleri 90 TL’den 100 TL’ye yükseldi. Şirket, söz konusu iddialara ilişkin olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını bildirdi.

Reuters’ın aktardığına göre, Sabancı Holding yönetimi 3 Ekim’de analistlerle yaptığı toplantı sonrasında, kârlılığı düşük bazı iştiraklerin satışının değerlendirilebileceğini ifade etmiş, bu kapsamda ilk etapta CarrefourSA ve TeknoSA’nın öne çıktığı iddia edilmişti.

Haberlerin ardından borsada yaşanan yükselişin dikkat çekmesi üzerine CarrefourSA, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na resmi bir bilgilendirme yaparak sürece dair açıklamada bulundu.

“Herhangi bir özel durum bulunmamaktadır”

CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-40025 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır."