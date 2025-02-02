İstanbul’un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi olmak üzere toplam 345 sınıf kapasitesine sahip. Kampüs içerisinde kütüphaneler, fen ve teknoloji laboratuvarları, sanat atölyeleri, kapalı ve açık spor alanları, konferans salonları, yurtlar ve ibadet alanları gibi eğitim-öğretimi destekleyen birçok donatı yer alıyor.

"Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir eğitim üssü"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yaptığı açıklamada Esenyurt Eğitim Külliyesi’nin eğitimin her alanında donanımlı bireyler yetiştirilmesi adına önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Eğitimde fiziki altyapının güçlendirilmesi, çağın gerekliliklerine uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması büyük önem taşıyor. Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimini destekleyen bir merkez olacak. Burada milli ve manevi değerlerle yetişecek gençlerimiz, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunacak, geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde eğitime yapılan bu dev yatırım, sadece bugünün değil, yarının da güçlü Türkiye’sini inşa edecek nesilleri yetiştirmek için atılmış tarihi bir adımdır. Türkiye Yüzyılı’na yön verecek ilim, irfan ve hikmet sahibi gençler, bu eğitim külliyesinde yetişecektir" dedi.

Yentür, külliyenin sadece bir okul kompleksi olmadığını, aynı zamanda bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini destekleyen bir eğitim ekosistemi sunduğunu belirtti.

Geleceğin bilim adamları ve liderleri burada yetişecek

Yentür, Esenyurt Eğitim Külliyesi’nin çağın gereklerine uygun fiziki donanım ile tasarlandığını belirterek, teknolojik altyapısıyla öğrencilere araştırma ve proje geliştirme imkânları sunacağını ifade etti.

Külliyede yer alan planetaryum, STEM laboratuvarları ve uygulamalı atölyeler, öğrencilere deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunacak. Açılış töreni, 3 Şubat Pazartesi günü saat 11.00’de Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.