İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olma özelliği taşıyan "Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin öğrenciler ile öğretmenlere başarılar getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada eğitim alacak gençlerin gelecekte çok önemli roller üstleneceklerine, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son derece faydalı vazifeler ifa edeceklerine yürekten inandığını belirterek, "Liselerin, uygulama okullarının ve bilim sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde 1000 kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve suni çimli 2 futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor." dedi.

Tüm bunların yanında külliyede bilim sanat merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylelikle eğitimden bilime, sanattan spora, kültürden teknolojiye tam tekmil eğitim ve öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ocak 2023'te temelini bizzat atarak inşa sürecini çok yakından takip ettiğini dile getirerek böyle bir kampüsün bugün açılışını yapmanın kendisi için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

"Unutmayın, her eser sahibini anlatır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah ömür verdikçe milletin desteği ve duası da olduğu müddetçe eserlere yenilerini eklemeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almaları, ülkemizin istikbal ve istiklali açısından vazgeçilmezdir. İçinde bulunduğu zamanı, mekânı ve şartları, tüm yönleriyle kavrayan, imkân ve kabiliyetlerini iyi kullanan, sahip olduğu birikimle geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi bizim temel önceliğimizdir. 22 yılı aşan iktidarlarımız boyunca eğitim ve öğretim, üzerinde titizlikle durduğumuz alanların hep en başında gelmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60-70 kişinin aynı anda ders işlediği kalabalık sınıfların tarih olduğunu, kendisinin okuduğu dönemlerde İstanbul'da 80, Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıfların bulunduğunu dile getirdi. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde de 22'ye indirdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokulda 18'e, ortaokulda 14'e, ortaöğretimde 12'ye çekerek gelişmiş ülke standartlarını yakaladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin yemek, ulaşım, barınma ve eğitim bursları gibi temel ihtiyaçlarını da içeren kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve özlük haklarını iyileştirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi’nin iptali sonrası Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu tekrar çıkardıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"15 Ocak itibarıyla eğitim programını tamamlayan 66 bin 658 öğretmenimiz uzman öğretmen, 249 bin 198 öğretmenimiz de başöğretmen unvanı alarak eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı. Uzman ve başöğretmenlerimize her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verdik. Yaptığımız yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artmasını, böylece caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik. Her zaman söylüyorum, bugün tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli, ister öğretmenlerimizin evlatlarından ayrı tutmadığı öğrencisi olsun, bu durum fark etmez. Hükûmet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz."

"EVLATLARIMIZI BAĞIMLILIK YAPAN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA KARŞI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve ülke toplumuna yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gittiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımızı tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlığa karşı korumakta kararlıyız. Gençler, bir cumhurbaşkanı olarak değil bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, sakın ha! Bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dâhil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kim ne derse desin özgürlük bahanesiyle körpe dimağların işgal ve iğdiş edilmesine seyirci kalmayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı'nda dijital mecra oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek "Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen eski Bakanımız ve Ordu Milletvekilimiz Mahmut Özer'i, Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i, yüklenici firmalarımızı ve hayırseverlerimizi, TMSF'yi, işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tekrar tebrik ediyorum, tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin hayırlı ve bereketli bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.