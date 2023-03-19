Türkiye'nin İlk Bor Karbüs Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan bor karbür üretim tesisi ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden olacaktır." dedi.

Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi bugün Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:



Bandırma tesisimizde yapılacak yaklaşık bin ton üretim iki kata varan değer artışları sağlamaktadır. Bu tesis sayesinde Türkiye sadece bor madeninin katma değerini artırmakla kalmıyor. Bugünkü açılışımızın önemi tesisin yatırım rakamlarının ötesinde ülkemize sağladığı stratejik katkıyla ilgilidir.



DÜNYANIN SAYILI İŞLETMELERİNDEN OLACAK



Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan bor karbür üretim tesisi ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden olacaktır. Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz.



ÜLKEMİZİN TÜM DEĞERLERİNİ HAREKETE GEÇİRMEKTE KARARLIYIZ



Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemle, ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız.