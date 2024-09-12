Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl eğitim hayatına yeni bir yenilik getiriyor. Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları" açılıyor. Uygulama, mesleki eğitimi daha erken yaşlarda tanıtmayı ve öğrencilerin becerilerini erken yaşta geliştirmeyi amaçlıyor. MEB'den yapılan açıklamaya göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde açılacak olan bu ortaokullar, Bursa, Sivas, Konya ve Burdur illerinde eğitim vermeye başlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında bu yaz tatilinde ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin katılabileceği "zanaat atölyeleri" düzenledi. Bu atölyeler, 18 ilde 271 okulda 129 modül kapsamında gerçekleştirilen kurslarla meslek liselerinin kapılarını ilk kez ortaokul öğrencilerine açtı.

Yeni açılacak "mesleki ortaokullar" sayesinde ortaokul dönemindeki öğrencilerin mesleki eğitim konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Bu okullarda eğitim görecek öğrencilerin, beceri ve yeteneklerini erken yaşta keşfederek, gelecekteki eğitim süreçlerinin daha verimli bir şekilde planlanması amaçlanıyor.

Bursa İnegöl'de Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak olan ortaokul, Sivas'ta Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı ortaokul, Konya'da Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı ortaokul ve Burdur'da Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı ortaokul, bu yeniliğin uygulanacağı okullar arasında yer alacak.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Meslek Liselerimiz bünyesinde açılan Türkiye’deki 4 okuldan birisinin ilçemizde açılmış olmasının mutluluğunu yaşadığımı sizlere beyan etmek isterim. Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde açılan bu okulumuzun öncelikle ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eğitim ailemizle birlikte nice ilkleri başarmak dileklerimi iletmekle beraber Başta Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve bize güvenen destek veren Sayın Milli Eğitim Bakanımız Prof.Dr. Yusuf TEKİN’e şükranlarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.